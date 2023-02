El ex jugador de los 'Azules' Jean Beausejour comentó lo que ha sido el inicio de la Universidad de Chile en el torneo, en el que el 'Bose' se cuadró con el DT de la U y le dejó un potente mensaje a los jugadores de la plantilla

Universidad de Chile última sus detalles para lo que será su enfrentamiento clave ante Magallanes por la cuarta fecha del torneo nacional, en el que los adiestrados por Mauricio Pellegrino quieren dejar atrás las dudas mostradas en el duelo ante Palestino y obtener un triunfo el cual genere tranquilidad para la plantilla.

En la previa al duelo de los ‘Azules’, el ex jugador del club y hoy comentarista, Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F Show’ para lo que ha sido el proceso que ha comandado el nuevo DT de la U, en donde señaló que adhiere con él en que, a pesar de los malos resultados de un comienzo, mantenga su idea futbolística con su característico esquema.

“En lo que habla estoy casi 100% de acuerdo con él, como vamos a cambiar un esquema porque un jugador se siente incómodo. Si uno repasa el once de la U, viéndolo con calma, ¿Qué jugador está jugando en un puesto diferente? El único es Leandro Fernández, pareciera”, partió señalando Beausejour.

Ahondando en aquello, el ‘Bicampeón de América’ se alineó con la postura que ha tomado el estratega argentino y explicó que el cambiar un estilo de juego por un jugador en particular puede significar un gran error para los ‘Azules’

Universidad de Chile quiere volver a triunfar | Foto: Agencia Uno

“A mí me gustan los técnicos con convicción y también los jugadores que se adaptan, no digo que en este caso no se adapten, pero si la U va a cambiar el sistema del juego por un jugador, yo creo que le están errando”, declaró en ESPN.

Finalmente, Beausejour destaca la perseverancia de Pellegrino y le deja un potente mensaje al plantel de la U, en el que finalmente ante los malos resultados, siempre la primera gran responsabilidad cae en los entrenadores, pero dentro de esto, para el ‘Bose’ los jugadores también tienen una gran culpa de aquello.

“Yo siento que hay que perseverar, de ahí el técnico verá la forma de perseverar, pero yo siento que hay que hacerlo, porque si no el jugador también intuye la debilidad de los entrenadores, es muy fácil. Hoy el primer fusible es el técnico y es un circulo vicioso que se viene viviendo en la U hace mucho tiempo, acá todos tienen responsabilidades”, cerró.