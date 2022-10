El ex delantero de Universidad de Chile se refirió a los puntos altos del actual equipo que dirige Sebastián Miranda y destacó a Darío Osorio, como también a otros nombres como es Lucas Assadi.

Joaquín Larrivey le hace un queque gigante a Darío Osorio: "Es la esperanza no sólo de la U, también del fútbol chileno"

Universidad de Chile enfrenta este jueves a Universidad Católica por lo que resta de jugar del duelo vuelta de cuartos de final de Copa Chile y sin duda que ya algunos ex jugadores e hinchas azules ya palpitan este compromiso, como es el coas de Joaquín Larrivey.

El ex delantero de la U conversó con Pelota Parada de TNT Sports y una de las interrogantes fue dirigida hacia cuáles son los puntos altos que aprecia del equipo de Sebastián Miranda y en el destacó a algunos, sobretodo a Darío Osorio.

"Osorio es uno de los puntos más altos y la esperanza, no solamente de la U, sino que de todo el fútbol chileno, recae en los jóvenes. Los jóvenes de la U, tanto Osorio como Assadi, han demostrado", expresó.

"Todavía les queda un camino muy largo, ahora les queda la parte más dificíl que me parece y que es asentarse, porque Darío (Osorio) ha tenido chispazos de crack, pero todavía le falta tener una regularidad que le haga dar el salto definitivo", agregó.

Además, destacó a Lucas Assadi. "Lo mismo que Lucas Assadi, muchas veces le falta la definición o el pase final, que el otro día terminó dándolo un paso maravilloso a (Yonathan) Andía. Eso lo tiene que hacer mucho más, está capacitado y los dos lo están, pero si tengo que decir dos puntos altos son ellos", expresó 'Larri'.

El joven talento azul será de la partida ante la UC | Foto: Agencia UNO

Finalmente, otro de los nombres que resaltó Joaquín Larrivey fue el de Nery Domínguez, Luis Casanova y también el de Cristóbal Campos.

"Después, el ingreso de Nery Domínguez me parece un punto altísimo en el club, un acierto total haberlo llevado. Ahora que se está acomplando bien con Luis Casanova, que es el caudillo que también necesita la U. Cristóbal (Campos) no me sorprende, porque ya lo venía demostrando cuando estaba yo y después jugadores que también van aportando lo suyo, manifestó.

"Lamentablemente no han tenido la regularidad para estar más arriba, pero en estos momentos que los llamaron a causa rindieron y ojalá que tengan un final tranquilo en la tabla de posiciones, que el triunfo ante La Serena les dio ese respiro y que esta noche puedan coronar ese primer partido para que puedan aspirar a alguna copa (internacional) que sería muy bueno lograrla", cerró.