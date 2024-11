La Selección Chilena se jugará la vida esta noche en las Clasificatorias para el próximo Mundial de Norteamérica 2026, en donde tiene que recibir la visita de Venezuela en el Estadio Nacional con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

El desafío no será nada de fácil, toda vez que el conjunto llanero ya no es 6 puntos seguro y ahora tienen sus chances intactas de meterse en la próxima cita mundialista. Actualmente, Venezuela se estaría quedando con el puesto del repechaje.

Gareca con la soga al cuello en La Roja. | Foto: Photosport

Uno que no ve con buenos ojos el compromiso de esta noche en el coloso de Ñuñoa es Eros Pérez, ex jugador de fútbol y seleccionado nacional quien en conversación con El Mercurio señaló que “Es una situación muy problemática. Venezuela nos supera en fuerza, velocidad, patrones de juego”, dijo.

El ex jugador de Universidad Católica cree que Ricardo Gareca equivocó el camino de manera fea por su tardanza en los cambios el viernes pasado: “Nunca vi eso de no hacer cambios. El mensaje para Cabral, Cepeda, Pavez, Mora y Tapie en Perú fue ‘ustedes no me sirven’“.

En el cierre, Eros Pérez propone una radical medida para lo que queda de las Clasificatorias mundialistas, diciendo que “ Chile debería empezar a competir derechamente con gente joven para darle otro roce ”, remató.

¿A qué hora juega Chile?

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional este martes 19 de noviembre a las 9 de la noche, donde buscará reponerse del empate ante Perú y dejar los tres puntos en casa para seguir soñando con el Mundial de Norteamérica 2026.