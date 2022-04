El ex delantero de los Azules se refirió a lo que le dejó la partida del historico delantero de la Universidad de Chile y comentó su experiencia de haberlo conocido en su estadía en la U

Sin duda que la partida de un emblema del fútbol nacional como lo es el histórico delantero chileno Leonel Sánchez, aún deja comentarios dentro de todas las personas que pudieron compartir con el histórico jugador de la Universidad de Chile y goleador del Mundial de Chile en 1962.

Uno de aquellos jugadores que compartió con el referente de los Azules, fue el ex delantero de la U Joaquín Larrivey quien conversó con AS Chile y se refirió a lo que le dejó la sensible noticia del fallecimiento de El Gran Leonel.

“Con una tristeza profunda. Había tenido la enorme posibilidad de conocerlo, de charlar en su casa. Agradezco profundamente a su mujer, que nos dio esa oportunidad de ir con Sergio Vargas. Estoy triste por su partida, muy nostálgico. Y me imagino que todo el mundo estará de esa manera”, inició indicando Larrivey.

Dejando de lado su tristeza por la partida de un emblema del conjunto Laico, el hoy delantero del Cosenza de Italia queda con gratas sensaciones por el gran homenaje que ha recibido Leonel Sánchez a nivel nacional y además indica, que costará mucho volver a tener un jugador histórico como lo fue él.

“Al mismo tiempo con la sensación de alegría por lo que dejó en la gente, por lo que fue. Hoy veo que no solamente en la U se le valora y se le rinde homenaje, sino que en todos los estadios de Chile. Ojalá que pronto se repita (otro jugador como Leonel), pero yo creo que va a pasar un largo tiempo para que un chileno salga goleador de un Mundial, por ejemplo. El legado que deja es enorme y a mí me gusta recordar a las personas, con la tristeza de la partida, que está muy reciente. Pero también con la alegría de lo que significó, significa y significará para la U y la historia del fútbol chileno”, expresó el delantero argentino.

Finalmente, Larrivey reveló lo que fue su recordada visita a la casa de Leonel Sánchez, en donde expresó lo que charló con el histórico de los Azules durante ese día, lo cual para el delantero argentino fue y será una conversación que tendrá atesorada por siempre.

“Llegué y él estaba viendo un partido de la U que habíamos jugado hace unos días. Lo miramos, charlamos y nos comentaba de cuando jugaba él y hablamos un montón del Mundial. Si bien no jugué todo lo que me hubiese gustado en la U, ni estaba empapado con toda la historia del U y el fútbol chileno, fue una charla espectacular. Conocí la persona y mucho más a fondo todo lo que él realizó en el fútbol”, cerró.