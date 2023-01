Universidad de Chile trabaja en sus últimos detalles para poder tener su debut dentro del Campeonato Nacional, en el que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se verá las caras ante Huachipato en el Estadio Santa Laura, duelo en el que el DT de los ‘Azules’ jugó al misterio con que arquero alineará de titular.

Ante esta situación, el histórico ex portero de la U, Johnny Herrera dialogó con ‘Pelota Parada’ y tuvo palabras para Cristóbal Campos, donde se refirió al complejo proceso psicológico que le ha tocado vivir en el arco de los ‘Azules’ en estos últimos meses, en el que explica que le llegó todo muy rápido y eso gatilló en su problema.

“Yo creo que a Cristóbal le llegó todo muy rápido, le tocó el puesto de la U, le tocó pelear con dirigentes que menos mal ya no están en el club por el tema del contrato, le tocó la responsabilidad de pelear por el descenso en el equipo más grande de Chile, que no es menor. Cuando te llegan todas esas cosas de golpe, uno normalmente no está preparado, más cuando uno no tiene compañeros que no son solidarios o gente del club que no te pueda guiar con experiencia”, partió señalando Herrera.

Profundizando en aquello, el ‘Samurai’ lo aconseja y espera que el joven portero pueda canalizar de buena manera este proceso, del cual espera que saque buenas lecciones “son situaciones difíciles y que te marcan, pero si él canaliza bien, lo que ha pasado, el estrés que ha pasado defendiendo la camiseta de la U, creo que puede ser un gran arquero, de hecho, lo es, pero se puede consolidar mucho más todavía”, explicó.

Campos espera poder consolidarse en este 2023 | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Herrera se explayó a lo que fue la llegada de Cristopher Toselli en el arco de la U, la cual lo considera un refuerzo muy necesario y que puede ser una persona importante para poder ayudar a desarrollarse a Cristóbal Campos.

“El hecho que haya llegado Cristopher (Toselli) lo va ayudar, Cristopher es un buen arquero y buena persona, es un excelente profesional. Ojalá lo ayude a guiar su futuro, Cristopher ya está en la recta final de su carrera y creo que puede ser un gran pilar para Cristóbal y que lo ayude en su futuro y se pueda consolidar”, cerró.