El ex capitán e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la situación que está pasando Pablo Solari en Colo Colo y la frustración de no haber sido vendido al América de México asegurando que puede haber sido "la oportunidad de su vida".

Pablo Solari vivió uno de los momentos más duros desde que llegó a Colo Colo en la inter temporada que el Cacique realizó en Argentina, a donde llegó una oferta concreta del América de México para llevarse los servicios del ‘Pibe’.

Finalmente, nada de eso sucedió y el jugador seguirá ligado a Colo Colo, por lo menos, hasta fin de año. La no concreción del traspaso de Solari a México no quedó así no más, ya que fue el mismo jugador quien confesó que no se cumplieron acuerdos de palabra.

Si bien está dentro de la lista de citados de Gustavo Quinteros para el compromiso de esta tarde ante Deportes Temuco por Copa Chile, es un hecho indesmentible que Solari no ha estado cómodo en los últimos días y se lo hizo sentir al técnico y la dirigencia.

Solari espera ver minutos ante Temuco esta tarde. | Foto: Agencia UNO

Solari encontró un aliado en donde menos esperaba encontrarlo, ya que Johnny Herrera, ex arquero e ídolo de Universidad de Chile, se cuadró con el jugador albo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Hay que ponerse un poquito en el lugar del jugador. Uno entiende la forma que tiene Morón o el dirigente que esté a cargo en el minuto, pero Solari está viendo pasar una de las oportunidades de su vida”, dijo de entrada Johnny.

Herrera ejemplificó con un ex jugador azul el por qué se pone del lado del ‘Pibe’: “Por Duma (Ignacio) en su momento cuando le ganamos una final de Copa Chile a Católica, tuvo una oferta parecida de tres millones y algo y no, le pusieron una clausula de once millones de dólares. Pasó la vieja, después tuvo problemas, se lesionó y Duma (hace signos de que se fue en picada). Este caso no está lejos de eso”.

Por ahora, Solari se mantendrá en el Cacique y buscará sacudirse de la decepción de no haber sido transferido a México esta tarde cuando Colo Colo tenga que definir la llave de la tercera fase de Copa Chile ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker.