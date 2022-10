El ex portero de Universidad de Chile opinó sobre el momento que está viviendo Darío Osorio con los azules y tuvo una curiosa comparativa con una ex estrella del Real Madrid.

Universidad de Chile está preparando su compromiso frente a Huachipato por la Fecha 29 del Campeonato Nacional, pero también mira de reojo lo que pasará la próxima semana ante Unión Española por la vuelta de las semifinales de Copa Chile.

No obstante, Sebastián Miranda aún está en un disyuntiva para medirse contra los acereros y es si juega o no con los mismos nombres que enfrentó a los hispanos a mitad de semana en la ida de Copa Chile o reversa algunos.

Sin duda, que para el elenco universitario una de sus figuras es Darío Osorio. El joven jugador no ha estado irrumpiendo de gran manera a como lo hizo cuando estaba realizando sus primeras armas en el primer equipo y ante aquello es que Johnny Herrera entregó su opinión en Todos Somos Técnicos.

"Imagínate que al principio cuando aparece hubo una oferta concreta de cinco millones de dólares por él desde el fútbol inglés y no se termina yendo porque la U no más creo que no lo dejó ir", sostuvo el ex meta.

"En el último tiempo como que se ha estancado un poquito, pero para mí es netamente por el puesto donde está jugando. Es muy lejos del área y su vocación es totalmente ofensiva, pero cuando le encargan tanto defender como el partido del otro día (con Unión Española) terminó supliendo a Morales por la banda", agregó.

El joven jugador azul es una de las principales figuras de la U | Foto: Agencia UNO

No obstante, el ídolo de la U hizo una curiosa comparativa con una ex estrella del Real Madrid, como Gareth Bale.

"Yo creo que cuando empiece destacar más todavía es cuando juegue tipo Gareth Bale, juegue más libre y detrás de un nueve más centralizado y él por la banda. El tipo es bueno, es colectivo, acuérdate el gol que la hace a Católica, empieza a encarar por la banda, pared y fue golazo. Por eso te digo, es medio símil a Gareth Bale", cerró.