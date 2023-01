Johnny Herrera pide apoyo para Cristóbal Campos: "Hoy no lo está pasando bien, el club debe ayudarlo"

Universidad de Chile viajó este martes a La Serena para lo que será su participación en el Torneo de Verano donde enfrentará a Coquimbo Unido y Rosario Central.

No obstante la importancia del debut de la U este 2023, toda la atención fue para la ausencia de Cristóbal Campos, el que no viajó junto a la delegación obligando al club a emitir un comunicado dando como justificaciones "razones personales".

El tema fue motivo de comentario en todos los portales, programas radiales y uno televisivo en especial, Todos Somos Técnicos, donde Johnny Herrera es comentarista y esgrimió una férrea defensa al portero, asegurando que "pasó momentos pésimos en el club como pocas veces en su historia, pero hoy tiene un escenario totalmente distinto. Por lo tanto la gente que trabaja en el club, a pesar de que hay unos que son muy inoperantes, que tomen acciones en el asunto y lo ayuden. El último año en especial, lo sacaron adelante los 'cabros' de casa, que se pongan como corresponde y ayuden a la gente del club".

Johnny Herrera le pidió a Universidad de Chile respaldar a Cristóbal Campos (TNT)

El Samurai asegura que Campos "tuvo que asumir la resposabilidad de pelear el descenso a los 21 años, cosa que no es menor, cuando otros no quisieron jugar lisa y llanamente. Hoy no lo está pasando muy bien, pero a la vez estoy seguro que va a salir adelante, es un chico joven y se le está presentando una gran oportunidad".

ver también Campos estará ausente en el duelo de la U ante Coquimbo Unido

Y en ese sentido emplaza al club, porque "tiene que velar por eso, hoy tiene una oportunidad única de defender Universidad de Chile. Para mí hoy es uno de los porteros con más proyección del fútbol chileno, que vea el lado bueno de las cosas".

Respecto a las críticas que recibe Campos por su personalidad, Johnny cree que todo "pasa que lo tildan de conflictivo cuando lo único que hace el tipo es defender al club, estuvo solo muchas veces, la dirigencia no lo trató bien. Tuvo problemas de contrato, estuvo con un pie fuera de Universidad de Chile".