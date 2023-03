Johnny Herrera es conocido como hincha acérrimo de Universidad de Chile. El ex meta ganó varios títulos en la escuadra azul y con el paso del tiempo se transformó en un referente e ídolo.

Sin embargo, existe una historia que algunas veces se recuerda y que tiene que ver con su formación en cadetes. 'Samurai' estuvo probándose en Universidad Católica y de hecho existe una entrevista en que se "declara" hincha de los cruzados.

No obstante, el mismo ex meta se encargó de aclarar esta situación y de una vez por todas dejar en claro que su amor por Universidad de Chile estuvo siempre, a pesar de tener un paso por la UC.

"Eso está tergiversado. Te juro que yo me fui a probar a Católica, te lo juro por mi madre que me fui a probar, me pegaba los piques. De hecho éramos cuatro compañeros en una pensión en Providencia y nos pillaron haciendo la cimarra como tres meses seguidos, era la patada en la raja seguro a todos a fin de año y en noviembre voy a probarme a Católica, porque quería seguir en Santiago", dijo en Todos Somos Técnicos.

"Me acuerdo que el primer año que estuve en la U era como el tercer arquero de la Sub 14. Estaba el 'guatón' Guzmán, otro más y después estaba yo. Empecé a entrenar de a poquito y terminando el año me voy a probar a Católica, porque ya nos había dicho el director del colegio que nos iban a echar del colegio y de la U, nos habían como "amenazado". Ya no teníamos chances", agregó.

Herrera continúo complementando con que "Entonces me fui a probar a Católica terminando el año y justo ahí agarro camiseta, termino jugando y me meten como en los jugadores de proyección y justo pegué el estirón. Después me preguntan y reconozco que me estaba probando en Católica y ahí echaron a mis tres compañeros y a mi me dejaron".

El ex meta de la U aclaró la polémica entrevista donde se lo víncula como hincha de la UC | Foto: Agencia UNO

"Fue como en el 94 o 95, tenía como 14 años en la entrevista y salió en la revista Triunfo. De hecho en la foto salgo con el pantalón roto, el buzo de Angol y con el polerón de mi hermano mayor. De hecho uno de mis compañeros que echaron era J.J Albornoz, que jugó mucho tiempo en Rangers, pregúntenle a él. Raonic me dejó en la UC, si me tenía entrenando en la tarde y yo en la mañana iba a entrenar a la U. En fin, es eso", cerró.