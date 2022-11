Jorge Alis y el debut de la Albiceleste: "Me da tristeza porque veo en la mirada de los chilenos mucha desilusión, pero llego a mi casa y me cago de la risa ¡Vamos Argentina!"

Nos han troleado, burlado y como nunca nos han enrostrado la no clasificación de Chile al mundial de Qatar. Y en este momento, cuando quedan solo horas para el debut de Argentina en el mundial, eso se hace más fuerte.

Pero, para sentir como es la vida de un argentino en nuestro país y su preparación para ver el partido de la albiceleste ante Arabia Saudita, Bolavip Chile conversó con el comediante Jorge Alis. El artista lleva más de 25 años radicado en Chile y en su particular forma respondió cada una de las preguntas. De las burlas, del primer mundial sin Maradona, de la última oportunidad de Messi y si beberá algo tan temprano durante el partido.

¿Cómo es vivir una nueva Copa del Mundo en Chile, considerando que la prensa deportiva argentina constantemente hace alusión a que La Roja no clasificó a Qatar?

Me da mucha tristeza, porque cuando salgo a la calle veo en la mirada de los chilenos mucha desilusión. Pero después llego a mi casa y me cago de la risa ¡Vamos vamos, Argentina!!

El argentino se llena de ilusión con el motivo que son los actuales campeones de América, los 36 partidos que lleva invicto Scaloni y una serie más de coincidencias, tú ¿Estás ilusionado?

¿Ilusionado? Para nada. Pero ya compré los pasajes para ir a celebrar a Argentina el 18 de diciembre. Aaaah!

¿Cómo es esta espera del debut mundialista, que es la primera Copa del Mundo sin Diego Maradona?

Me siento como el Dalai Lama, ¿viste? porque se que el Diego moverá los hilos desde el cielo y Grondona desde el infierno. Tenemos la copa asegurada, papu!

Alis dice que Maradona moverá los hilos en el cielo y Grondona en el infierno (Archivo)

¿La última oportunidad para Lionel Messi de ganar un mundial?

Si, puede que sea la última. Pero tenemos tantos Messis en Argentina que da lo mismo.

Volviendo a lo anterior ¿Por qué esa pica con Chile, aún? ¿Es más fuerte con Brasil o nosotros?

Con Brasil es mucho más fuerte. Con Chile es más joda.

Con un partido tan temprano como será el que jugarán ante Arabia Saudita, ¿Se hace vigilia o la levantada es temprano? ¿Con qué se acompañará? ¿Algún brebaje?

Me levanto temprano, me tomo un chimbombo, me como un pan con mortadela lisa y me pongo a alentar.

