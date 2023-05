El Clásico Universitario y los incidentes que obligaron a su suspensión siguen estando bien presente en la retina de los hinchas del fútbol chileno, quienes difícilmente olviden lo que sucedió el domingo en Concepción.

“Todo lo que hablamos sigue siendo parte del humo de lo que seguimos viendo desde el Presidente de la República para abajo; desde tuits, mensajes, palabras condenando la violencia y me refiero a todos”, expresó José Luis Villanueva en Pauta de Juego de Radio Pauta.

Villanueva no tiene ningún tipo de duda y cree que el problema no solo traspasa la línea del fútbol: “Sabemos que esta cuestión son los mismos tipos que usan los partidos políticos para sus campañas”.

La triste escena que dejó el Clásico Universitario. | Foto: Photosport

“Lo escucho constantemente: los mal llamados hinchas. Váyanse a la mierda, no son ‘mal llamados hinchas’, son hinchas de un equipo en particular que están en un estadio”, dijo subiendo el tono el ex artillero cruzado.

Villanueva dice basta: “Estos son hinchas, no digan que no, no relativicemos una cuestión evidente. Malos hinchas, perfecto. Delincuentes, sí, pero son hinchas. Siento que cuando lo decimos públicamente sigue con esta mierda de seguir romantizando, no, basta”.

Ahora, quedará esperar la reprogramación del Clásico Universitario como así también las sanciones que le puede caer a Universidad de Chile por haber sido el organizador de un triste espectáculo en la Región del Biobío.