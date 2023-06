El mercado de pases del fútbol chileno no para y los diversos equipos del Campeonato Nacional comienzan a pensar en lo que será la segunda rueda, donde varios clubes quieren buscarán quedarse con los puestos a los torneos internacionales y luchar por el título.

Colo Colo tiene un problema para el segundo semestre. ¿Cuál es? No cuentan con un cupo de extranjero disponible, por lo que deberán ver alguna salida de alguno de ellos o mover las piezas para la inscripción de Emiliano Amor, zaguero argentino que el primer semestre estuvo al margen por lesión.

Falcón y Amor son uno de los tantos jugadores extranjeros en el plantel albo | Foto: Photosport

En total, el Cacique cuenta con tres defensores centrales extranjeros: el propio Amor, Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, algo que a José Luis Villanueva no lo convence del todo, así lo hizo saber en el programa Pauta de Juego.

“En Colo Colo uno de los defensores centrales no puede ser no ser chileno, de hecho me atrevo a decir que el líder de la defensa de Colo Colo no sea chileno, tiene que ser chileno”, dijo en el arranque el ex ariete de la UC.

“El defensor de Colo Colo tiene que ser casi un ícono del país: un tipo sacrificado, un tipo esforzado, el tipo vivo, el que no le roban la billetera sino que él le roba la billetera a otro, ese tipo de defensor es el que necesariamente tiene que tener Colo Colo”, agregó.

“Los Astengo, los Chano Garrido, los Miguel Riffo, a esos voy, todos ellos son el reflejo de lo que es un chileno, un tipo que no lo hacen gil y se hace el choro. Me encanta, esa identidad se perdió”, sentenció Villanueva.