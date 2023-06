La Selección Chilena con Eduardo Berizzo al mando se prepara para lo que será el amistoso ante Republica Dominicana y Bolivia con tres jugadores de Universidad de Chile en la nómina: Matías Zaldivia, Cristóbal Campos y Lucas Assadi.

Lo cierto es que a la dirigencia del Romántico Viajero no le gustaría para nada la idea que sus tres seleccionados que viajen a Bolivia para el partido del martes ¿El motivo? El equipo de Mauricio Pellegrino enfrentará el miércoles a O’Higgins por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile.

Assadi fue uno de los jugadores de la U que vio acción ante Cuba | FOTO: Marco Vazquez/Photosport

A raíz de esta polémica, el exjugador José Luis Villanueva se tomó un minuto para criticar duramente la nominación de ciertos jugadores a la Roja y utilizó el caso de Assadi como ejemplo.

“Primero, qué increíble que Assadi y otros jugadores que ni siquiera son titulares en sus clubes estén en la Selección Chilena”, partió diciendo en el programa Pauta de Juego.

Bajo la misma línea, Villanueva agregó que “me parece impresionante porque son titulares un partido y otros no, no son jugadores consolidados y eso te habla que normalizamos que haya jugadores que no sean titulares en sus clubes porque tienen condición, a mí me llama mucho la atención…Un jugador Sub 23 tiene que ser titular en su club ¡Pero por favor son seleccionados chilenos, tienen que ser titulares desde los 21 años o antes!”.

“Nómbrame una campaña en que Assadi la haya roto, en que todo el mundo haya estado hablando por Assadi por los 7 goles y 15 asistencias que dio. Hay que hablar siempre que hay jugadores que por mucha condición que tenga, no son consolidados. El recambio de la Roja se está dando con jugadores que no son consolidados”, sentenció el ex UC.