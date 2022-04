El ex jugador de fútbol, quien hoy por hoy se desempeña como comentarista de partidos y programas deportivos, se refirió al pasar de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2022, donde asegura no hay ningún equipo que le pueda hacer competencia.

Colo Colo ganó un partido bravo en el Estadio Monumental por la décima fecha del Campeonato Nacional 2022, donde el Cacique se puso en ventaja con gol de Emiliano Amor, vio cómo Camargo empató las acciones y después Pablo Solari pondría el 2-1 definitivo para lograr tres puntos que le permiten retomar el liderazgo.

El partido, eso sí, no estuvo ajeno a complejidades para los dirigidos por Gustavo Quinteros: se quedaron con uno menos durante varios minutos por expulsión de Gabriel Costa. Si bien después Cobresal también se quedó con uno menos y los albos controlaron las acciones, siempre estuvo la sensación de que una contra podría llegar el empate que finalmente nunca llegó.

En el análisis post partido de ESPN F360 José Luis Villanueva desmenuzó parte de lo que fue el partido diciendo que “Colo Colo, si bien se lo empataron, fue clave el gol de Solari para poder liderar el marcador. Para un equipo que lo empata, que te peguen el mazazo inmediatamente es como decir ‘tranquilo, las veces que tú lo hagas, nosotros te vamos a golpear de vuelta’”.

El ex jugador de los cruzados, después, aseguró que en este torneo el Cacique no tiene mucha competencia: “Yo creo que Colo Colo va al trote para obtener este Campeonato. Hoy en día no hay ninguno con ese nivel ni que se le vaya acercar tampoco. El que podía ser, que era Católica, hoy día no tiene ninguna posibilidad de pelear esto”.

En el cierre, ‘Joselo’ incluso tuvo escuetas palabras para el clásico entre albos y cruzados que se jugará el próximo domingo al mediodía y que bien podría ser definidor para las aspiraciones de la UC en este Campeonato Nacional 2022 y para la estadía de Cristián Paulucci en el banco precordillerano: “Llegan a 8 puntos de diferencia y a 45.000 kilómetros de distancia futbolística, es mucha”.