El ex jugador de fútbol se refirió a la eliminación de Colo Colo de Copa Sudamericana, en donde fue enfático en señalar las diferencias del fútbol brasileño con el chileno y la distancia que hubo entre Internacional y el Cacique.

Colo Colo no pudo abrochar su paso a los cuartos de final de Copa Sudamericana en el día de ayer y terminó cayendo por 4-1 ante Internacional de Porto Alegre, pese que hasta el minuto 30 el Cacique tenía una ventaja en el global de 3-0.

Un partido lleno de errores y desatenciones marcaron la suerte del Cacique en el ámbito internacional y los dejó afuera, teniendo ahora el Campeonato Nacional 2022 y la Copa Chile como únicos objetivos y obligaciones de alcanzar.

Uno que se quiso adentrar en el análisis del por qué de la eliminación alba fue el ex jugador de fútbol José Luis Villanueva, quien en ESPN marcó las diferencias entre ambos equipos y las ligas en que compiten.

Inter fue mucho equipo para Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Inter es mucho más equipo que Colo Colo. Tú lo ves en el ritmo, en la toma de decisiones; pierden la pelota, la intentan recuperar, la recuperan y no la ponen más en riesgo”, arrancó diciendo el formado en Universidad Católica.

Bajo ese mismo punto, complementó diciendo que “Se la tocan al jugador que tenga libre, al que se la tenga que dar. De Pena, el uruguayo, ¿Cómo no está en la selección uruguaya? Vieron el ritmo que tiene, siempre se la da bien a sus compañeros”.

En el cierre, Villanueva asegura que hay una diferencia brutal entre el fútbol chileno y el brasileño: “Yo vi el fin de semana pasado el Fluminense vs. Corinthians y da gusto verlo, no estás viendo fútbol argentino y para qué hablar del chileno, estás viendo un torneo que se juega, ves componentes tácticos evidentes, disciplina táctica, movimientos, estructura. Es un fútbol que no es italiano, pero se le asemeja al portugués o algo así”, cerrró.