El triunfo de Universidad de Chile sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario despertó la opinión de varios y Juan Carlos 'Caco' Villalta no quiso ser menos, donde analizó junto a Bolavip Chile el triunfo azul y valoró el aporte de Sebastián Miranda para que la U cambie la cara.

Universidad de Chile golpeó primero en la llave de cuartos de final de Copa Chile ante Universidad Católica, conjunto que venció por la cuenta mínima con una solitaria conquista del uruguayo Cristián ‘Chorri’ Palacios para la U.

“Está a la vista de que fue un buen partido, lo pongo por sobre otros importantes del Campeonato donde los dos equipos colaboraron a que fuera un juego que no es habitual”, comenzó analizando en exclusiva para Bolavip Chile, Juan Carlos ‘Caco’ Villalta, reconocido periodista y comentarista de fútbol.

El hombre de las comunicaciones se derrite por lo que le ha impregnado Seba Miranda a la U: “El entusiasmo y la aparición de Sebastián Miranda enfunden frescura al equipo, ha variado un poco su concepción de entrar casi derrotado a los partidos, creerse el cuento y una utilización mejor en el campo de juego, además de infundir un ánimo más acorde a lo que significa en importancia la U”.

Villalta cree que la U ahora es un 'equipo' | Foto: Agencia UNO

“Creo que es un cambio, un giro anímico de frescura y digamos también que futbolístico porque el nivel que se veía en otros partidos era opaco”, complementó en su análisis del aporte de Miranda a los azules.

¿Lo mejor del partido? Villalta responde: “Yo creo que sobre todo los primeros 20 minutos demostró un juego colectivo insinuando que tenía un trabajo y una valoración que no se había visto. Me pareció un equipo trabajado que efectivamente no había visto antes. Más que figuras individuales -que siempre las hay- ahora se puede hablar de una concepción de un equipo”.

Ahora, azules y cruzados se volverán a ver las caras este miércoles por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile en donde aún no hay un escenario definido, pero lo más posible es que sea en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.