Chile y Argentina se volverán a ver las caras este jueves en un partido crucial para La Roja de cara a la próxima cita mundialista. El elenco nacional necesita los tres puntos para mantener viva la ilusión de ir al Mundial, por lo cual tendrá este enfrentamiento en un territorio que es poco habitual considerar en etapa de las Eliminatorias.

Instancia por la cual una de las grandes dudas o sorpresas para este nuevo proceso de las Eliminatorias era la presencia de Ben Brereton. El futbolista que milita en el fútbol inglés no está acostumbrado a lo que es jugar en la altura, lo que hacia cuestionar quizás su presencia para estos dos compromisos que se avecinan ante Argentina y Bolivia.

Sin embargo, el futbolista no se quería perder ningún partido con la Selección Chilena y se fue preparando con anticipación para este duelo para estar presente con la camiseta de La Roja y ser una alternativa para Martín Lasarte a pesar de la poca experiencia deportiva que tiene en este tipo de escenarios.

Juan Cristóbal Guarello, periodista deportivo destacó la profesionalidad de Ben Brereton quien estuvo dos meses de preparación en su casa con una cámara hiperbárica, la cual sirve para ir acostumbrando y aclimatar esta medida a los futbolistas que no están acostumbrado a jugar en la altura considerando la falta de oxígeno.

“Lo que tiene Chile a comparación de Argentina es que la altura no es tema, para el jugador chileno no es un tema de tener que jugar en la altura porque lleva cuatro décadas jugando ahí. Brereton no es de esos, pero se preparó por dos meses con una cámara en la casa. Lo que hizo Ben es de un jugador profesional”, expresó durante el programa de Los Tenores de Radio ADN.

Sobre esa misma línea, el comunicador agregó que “Realmente él trabajó dos meses para poder jugar esta fecha doble, es algo totalmente digno de imitar y de resaltar. Hay cuatro jugadores que fueron de Cobreloa: Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Pablo Parra y Eduardo Vargas”, sentenció el analista deportiva.

El duelo de Chile y Argentina está programado para este jueves a partir de las 21:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.