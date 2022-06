En las últimas horas se ha sabido desde Argentina que San Lorenzo de Almagro se habría fijado en el delantero nacional Iván Morales, pensando en reforzar su plantilla para la segunda parte de la temporada en el fútbol argentino.

Ante este rumor que ha corrido en el otro lado de la cordillera, el periodista Juan José Buscalia dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la posibilidad de que el ex jugador de Colo Colo recalé en el Ciclón, en donde señaló que un ex entrenador de los Albos ha sido clave en esto.

“En Argentina no hay ningún registro de como juega Iván Morales, esa es la realidad. Pero si hay un gran registro de las referencias que da Pablo Guede. Guede pasó por San Lorenzo en 2016, dejó un buen recuerdo, ganó un título, San Lorenzo quiso volver a contratarlo varias veces y nunca se llegó a acuerdo”, inició expresando Buscalia.

Por la misma línea, el comunicador de DirecTV Sports reveló que la gran relación que sostiene Guede con un personaje importante de la directiva del conjunto Argentino, abre la posibilidad de que Morales pueda tener chances de llegar a la liga trasandina.

El ex atacante de Colo Colo puede tener una chance de llegar a Argentina | Foto: Agencia Uno

“Guede tiene una muy buena relación por ejemplo con Matías Caruzzo, quien hoy es el mánager de San Lorenzo de Almagro y que fue dirigido por el propio Guede, cuando uno era entrenador y el otro era futbolista. Desde ese costado, desde que la recomendación llegó por Pablo Guede y sobretodo porque San Lorenzo está en una crisis futbolística y tiene pocos jugadores, es que tiene futuro la posibilidad de que Iván Morales pueda llegar a San Lorenzo”, afirmó Juanjo a Bolavip.

Finalmente, Buscalia expresa San Lorenzo no tiene mucho en sus arcas económicas para poder ofrecerle un buen contrato a Morales, pero que sí puede darle una vitrina importante, en lo que tanto como el club como el jugador pueden beneficiarse de forma mutua.

“San Lorenzo tiene mucha más historia que presente futbolístico y económico, es decir, no hay que pensar que Iván Morales vaya a firmar un súper contrato en San Lorenzo, al contrario, me parece que puede darse una relación en la que los dos se beneficien en estar juntos: Porque San Lorenzo le puede dar vitrina, pero no dinero y porque Iván Morales puede aportarle a San Lorenzo cosas que hoy no tiene en su plantel”, cerró.