El ex adiestrador de La Roja recalcó que Fernández "es un jugador del momento, es un delantero que el técnico lo necesita para ahora y para ahora está a diez puntos".

Para algunos hinchas fue una sorpresa, para otros es merecido. Lo cierto es que Martín Lasarte se decidió y nominó a Ronnie Fernández de emergencia a la Selección Chilena, para afrontar los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ante Brasil y Uruguay.

El ariete de la Universidad de Chile fue nominado debido a la lesión que complicó a Luis Jiménez, quien fue marginado de la citación para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Juvenal Olmos, ex DT de la Roja y actual panelista de TNT Sports, conversó con Las Últimas Noticias acerca del llamado del centrodelantero de 31 años con pasos por Colombia, Arabia Saudita y el fútbol boliviano.

"Fernández (Ronnie) es reparecido tácticamente a algunos movimientos que hace Luis Jiménez. Los dos no son centrodelanteros que van a pedir la pelota al espacio, sino más bien son dos delanteros que conocen perfectamente el hecho de pararse entre los centrales. Se asocian más a la pelota al zapato que al espacio", partió diciendo Olmos.

Además, agregó que "Ronnie (Fernández) tiene buen juego aéreo, tiene mucha personalidad y es un delantero que es asociativo por excelencia. Es un centrodelantero que maduró tarde, pero ha madurado bien. No le dificulta jugar de espaldas, jugar perfilado y entrar al área por distintos sectores".

"Es un jugador del momento, es un delantero que el técnico lo necesita para ahora y para ahora está a diez puntos. Lo he visto muy bien físicamente. Satisface las expectativas del momento urgente que necesita el técnico y creo que no le va a quedar corto en ningún partido, aunque me parece que tendrá más posibilidades ante Uruguay que con Brasil", cerró.