José María Buljubasich explicó hace unos días la situación de Bruno Barticciotto y Alexander Aravena, quienes partieron este año a préstamo desde Universidad Católica a Palestino y Ñublense, respectivamente.

Justamente, el jugador que milita en el cuadro árabe, tenía la posibilidad que el club comprara parte del porcentaje de su pase y así fue que la hizo efectiva hace algunos días y tras aquello, el interés de Colo Colo por contar con el joven atacante parece estar cada vez más latente para que sea refuezo de cara al 2023.

Ante este escenario, Juvenal Olmos se mostró sorprendido por la salida de Barticciotto desde la precordillera y que hoy esté la posibilidad de reforzar a uno de los clásicos rivales de la UC.

"(Bruno) Barticciotto me encanta, lo que pasa es que todavía no entiendo por qué está casi un pie adentro de Colo Colo y cómo lo sacaron de la Católica. No termino entendiéndolo por 350 mil dólares, de quien será goleador y es curioso que haya salido de esta manera", expresó el ex DT cruzado.

El delantero estaría en la órbita de los albos | Foto: Agencia UNO

Hace algunos días el padre del jugador, Marcelo Barticciotto, se refirió a la posible llegada de su hijo al Estadio Monumental y continuar con el legado del apellido donde es uno de los máximos ídolos del club.