La teleserie de Bastián Roco tiene un nuevo capítulo en Huachipato, que es el líder del fútbol chileno. El 2023 no ha sido nada positivo para el zaguero, quien fue borrado de la Selección Chilena Sub 20 por Patricio Ormazábal, a pesar que en varios partidos fue hasta el capitán de La Rojita. Tras no ir a Colombia, en el jugador fue mandado a trabajar en forma aparte en la usina por no arreglar su contrato.

Roco termina vínculo a fines de 2023 con el elenco siderúrgico. El defensa que es representado por Oller Group estuvo un par de días trabajando en forma diferenciada en los industriales, ya que este acápite de su contrato no se había soslayado.

En Huachipato indican que el jugador, debido a esa cláusula, amplió su contrato hasta 2025, pero el defensa simplemente quiere que se respete su derecho. Por ello, luego de varias situaciones, el defensa fue reintegrado a trabajar en el primer equipo de Gustavo Álvarez y, además, fue llevado entre los citados al partido del lunes en Rancagua ante O'Higgins.

Sin embargo, a través de Instagram, Roco perdió la paciencia y acusó otra vez a la dirigencia del acero de ser marginado del equipo. "A correr todo el año apartado del grupo entonces", colocó en una Storie en sus redes sociales.

Bastián Roco acusa a la dirigencia de Huachipato de no dejarlo trabajar bien en Talcahuano (Instagram)

El defensor, hace algunas semanas, había sido reintegrado a los trabajos, pero ahora está enfocado en intentar zafar de la situación. En el lado acerero, hasta el momento, han estado silentes con el tema y esperan que se solucione a la brevedad.

Roco no fue al Sudamericano Sub 20 y no suma ningún minuto en Huachipato con Álvarez, en una situación difícil para su carrera.