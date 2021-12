Ronnie Fernández es el primer refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada 2022. De acuerdo a la información del periodista, Marcelo Díaz, los azules aprovecharon que Colo Colo no avanzó en las tratativas para cerrar el delantero que ya había pedido Gustavo Quinteros en la Universidad Católica.

El profesional hace una cronología: "Hace 20 días atrás o 15 estaba negociando con Colo Colo, muy avanzado con Colo Colo a petición del director técnico, Gustavo Quinteros, que me dicen lo quiso llevar para el torneo 2020 en Católica. Cuando todavía no comenzaba el estallido ya había solicitado en carpeta el nombre de Ronnie Fernández", reporta en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

"En ese momento en Católica ni siquiera existía la posibilidad del nombre de Fernando Zampedri. Vino el estallido, se enfrió absolutamente todo, Gustavo Quinteros decidió partir a México y ahí quedó todo", añade.

El interés volvió hace unas semanas, sin embargo según Díaz, en Macul no avanzaron: "Lo pidió nuevamente para Colo Colo. Hubo una primera oferta, no satisfizo tanto. Hubo una contraoferta por parte de Ronnie Fernández y su representante, ahí pasaron 15 días donde no hubo respuestas, no hubo llamados ¿Qué está pasando?".

Hace sólo pocos días se comunicaron desde el CDA y agilizaron negociaciones: "Hasta que el domingo, este domingo suena el teléfono desde el Centro Deportivo Azul, le preguntan sobre el interés de jugar en la Universidad de Chile", relató el profesional

"El día martes se sientan a conversar, fue la primera reunión formal entre Ronnie Fernández, su representante y la dirigencia de la Universidad de Chile. El día jueves a esta hora (15:30) cierran el acuerdo en una reunión donde estuvo Ronnie Fernández, su representante, Ernesto Elgueta, Michael Clark, Cristián Aubert y Luis Roggiero", complementa.

"Los cinco estuvieron la reunión, llegaron al acuerdo y será por las próximas dos temporadas delantero de la Universidad de Chile y renovable a una tercera temporada si logra jugar 60 por ciento de los minutos en los dos años", finalzia.