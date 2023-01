Luciano Cabral pasó de ser uno de los proyectos más interesantes para el fútbol chileno a estar en la cárcel debido a la participación en el homicidio de Joan Villegas. Todo ello pasó en el Año Nuevo de 2017. Luego de estar preso, el volante comenzó a sumar elogios y buena conducta en Argentina por lo que logró la libertad, que lo tiene en post de recuperar su carrera deportiva en Coquimbo Unido.

Ayer, ante la Universidad de Chile, Cabral dejó atrás toda la pesadilla que vivió tras las rejas y en el 72' ingresó por Rodrigo Holgado. Los vítores se hicieron sentir para el exjugador de Argentinos Juniors y el sueño volvió a escribirse nuevamente para el mediocampista.

"La verdad estoy muy contento de retomar de vuelta mi carrera. De poder hacerlo acá en Chile y tratando de día a día ir recuperándome para obtener el nivel de antes,", deslizó en el programa "Puede Pasar" en DSports Radio FM 103.1 en Argentina.

Cabral, además, contó varias sensaciones de cómo vivió estos años tras las rejas. "No es nada fácil volver a competir en Primera División. Me mantuve con esperanza de poder retomar la carrera, para empezar de vuelta. A medida que iban avanzando los beneficios que me iban dando la posibilidad de ir saliendo, mi representante me puso un profe para ir trabajando para poder reinsertarme de la mejor forma", indicó.

Luciano Cabral vistió la camiseta de la Sub 20 de Chile (Agencia Uno)

Luciano Cabral suma 27 años y un paso por el Paranaense en Brasil más su estadía en los Bichos Colorados de Argentina. Nano Díaz en Coquimbo no dudó ningún segundo en sumar al buen volante, que le hace frente a la vida luego de haber cometido un error.

"Sentí muchas sensaciones de alegría, de emoción, se me venían muchas cosas a la memoria, todo el tiempo que estuve lejos de la cancha, todo ese tiempo que sufrió mi familia, sufrí yo. Sentí mucha felicidad y emoción de escuchar la gente, los bombos, volver a competir, poder jugar. La verdad que no encuentro una palabra que defina el momento que viví. Fueron muchas sensaciones y que fueron buenas", expresó Cabral.

Con la voz de emoción, el nuevo volante de Coquimbo dijo en la emisora que "visualizaba volver a la cancha todo el tiempo que estuve en la cárcel. Día a día me iba tratando de poner en las mejores condiciones, para volver a competir. Buscaba la segunda oportunidad y Dios me dio una segunda oportunidad en Coquimbo Unido".