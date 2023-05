La razón por la cual Leandro Fernández no estará en el Estadio Santa Laura ante Cobresal

Más de alguna complicación ha tenido el técnico Mauricio Pellegrino para armar el once con el cual, Universidad de Chile va a enfrentar a Cobresal, este lunes en el Estadio Santa Laura a las 18 horas.

Una de las ausencias que más se sentirá es la de Lucas Assadi, quien fue expulsado en el último cotejo ante Coquimbo Unido disputado a mitad de semana y sin duda, un elemento que los azules sentirán el no poder contar con él.

Y no es la única, ya que en el momento en que Bolavip Chile tuvo la información del once estelar para medirse ante los mineros, llamó poderósamente la atención que no estuviese el atacante argentino, Leandro Fernández, siendo que ya había cumplido el castigo por acumulación de tarjetas amarillas.

Pues bien, la operativa comenzó a actuar y el dato concreto es que el Lokillo Azul, nuevamente presenta un cuadro médico que lo dejará fuera del duelo de este inicio de semana. Cuadros típicos de la época en Chile, frenan su opción de volver a las canchas.

Es más, durante estos días, Fernández se someterá a nuevos estudios médicos recordando que hace algún tiempo, las secuelas de una vacuna lo dejaron un tanto complicado y se debió restar de los entrenamientos.

Sin Fernández, Pellegrino repetirá la dupla de Nico Guerra con el Chorri Palacios (Photosport)

Quizás, los cambios bruscos de temperatura en Santiago, están complicando mucho al delantero ex Independiente de Avellaneda y sobre todo a la U, porque es un jugador indispensable para el estratega, que se pretende, tenerlo en condiciones para el duelo ante Ñublense, del próximo fin de semana.