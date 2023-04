Julio Junior Bórquez irrumpió en el fútbol chileno atajando en la Selección Chilena Sub 17, que fue al Mundial de la India en 2017. En ese Sudamericano fue elegido como el mejor arquero. Sin embargo, seis años después, el meta está peleando por ganarse otra vez un nombre en la actividad y con una soberbia actuación estuvo a 20 segundos de dejar fuera a Universidad Católica en la Copa Chile junto a Deportes Colina.

Bórquez, sin embargo, tuvo que lidiar con las malas decisiones y también con un tema de dopaje por el consumo de un diurético, que no está permitido en la actividad deportiva y fue suspendido por un año. Eso impidió su avance en el fútbol chileno.

Luego, Bórquez deambuló en Colina y fue a Lota Schwager, tras salir de Iquique, donde también se codeó con el descenso a la Tercera B. Ahora, en 2023, otra vez recaló en el Gigante de Chacabuco y esta noche fue figura ante la Universidad Católica en la Copa Chile, pero no logró salvar a su equipo en penales.

"Sí, he batallado duro con la vida personal. He sufrido bastante, pero aquí Colina me dio una revancha. Me dio un plus para seguir con la ilusión y lo más fabuloso es que tenemos un gran grupo. Sabíamos que veníamos a jugar con Universidad Católica, que es uno de los clubes más grandes del país. Lo trabajamos en la semana. Sabíamos que teníamos que jugar de chico a grande, sabíamos que no deíamos tener errores. Me voy triste", expresó en TNT Sports.

Junior Bórquez fue consolado por Matías Dituro tras quedar eliminado en la Copa Chile (Photosport)

Sin duda, la vida ha sido complicada para Bórquez. El meta admitió que le dolió más de la cuenta lo que pasó en el gol de Zampedri. "No sé si le hizo foul y sabíamos que este equipo, con pequeños detalles, te marca la diferencia. Fue una linda noche, pero para mí fue triste", admitió.

Otra situación y que fue blanco en redes sociales es por el estado físico. Desde que retornó a la actividad profesional, Bórquez ha tenido que lidar con este tema y él reconoció que está trabajando arduamente por recuperar la forma en la portería de Colina.

"Bueno, en lo personal estoy trabajando diferenciado. Llevo tres o cuatro meses trabajando con un preparador físico aparte, que se llama Sebastián Lastra. Siempre he batallado con el peso, he trabajado duro y he sufrido bastante en los trabajos. Se refleja el fruto de la semana, el trabajo, me sentí ágil, pero me falta", agregó Bórquez.

Igualmente, Bórquez fue consolado, tras la caída de Colina ante la UC, por Mauricio Isla y Matías Dituro, quien le dedicó unas palabras al oriundo de Iquique, que batalla por volver a brillar y ser uno de los porteros de renombre en Chile.

"Me dijo que cabeza arriba, que estaba orgulloso de mi por haber realizado un partido muy bueno. Que te lo diga un arquero de categoría es porque realmente fue así. Le di las gracias, porque es un gran portero, jugó en Europa y son rescatables sus palabras", terminó Bórquez en TNT Sports.