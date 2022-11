Arturo Vidal sin duda que es uno de los jugadores más importantes de la Selección Chilena y por aquello es que estaría pensando en tomar una decisión importante sobre su futuro.

El actual jugador del Flamengo realizó una curiosa publicación a través de su cuenta de Instagram, pues el volante podría estar viviendo sus últimos momentos en el equipo que dirige Eduardo Berizzo o eso al menos dejó a la interpretación en primera instancia.

"Creo que llegó el momento Chile. ¡Hay que decidir que es lo mejor para todos! ¡Seguimos o seguimos!", escribió el King en la red social.

No obstante, el luego en una de las historias de Instagram, realizó una encuesta y con una pregunta directa: "¿Me retiro o no de la Selección?" y dejando dos opciones de sí o no para sus seguidores.

El King compartió esta publicación en la red social | kingarturo23oficial, Instagram

Recordemos que Vidal está nominado para los amistosos de Chile durante esta semana ante Polonia y Eslovaquia en la semana previa al Mundial de Qatar, por lo que habrá que esperar si son los dos últimos partidos del mediocampista con la camiseta de La Roja.