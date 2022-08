Los reconocidos amigos argentinos hinchas de Boca Juniors y River Plate no se quisieron perder los detalles de un nuevo Superclásico del fútbol chileno, en la cual reaccionaron al partido entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional .

Los Displicentes no se quedan abajo y reaccionaron al Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

Universidad de Chile y Colo Colo animaron una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Fiscal de Talca. Un recinto deportivo que le viene muy bien a los albos, quienes se quedaron con este compromiso luego de un triunfo por tres goles a uno y donde anteriormente lograron salvarse del descenso y gritar campeón de la Copa Chile el año pasado.

Sin embargo, el Superclásico entre azules y albos traspasó las fronteras y desde Argentina estuvieron muy pendientes de lo que ocurrió con el duelo de los clubes más importantes a nivel nacional. Los reconocidos Displicentes, hinchas argentinos fanáticos de Boca Juniors y River Plate, animaron a bullangueros y a los del Cacique en este duelo.

Los habituales hinchas de River que son conocidos como Facu y Tincho fueron una vez más con Universidad de Chile, mientras que los de Boca reconocidos como Mati y Kai, alentaron a Colo Colo en este enfrentamiento y sacaron más de alguna burla para sus “contrincantes”.

Es que uno de los canales de YouTube reconocidos argentinos reacciona a los partidos y cuentan con un gran público que los sigue desde Chile, por la cual recurren año a año muestran su compromiso con este duelo y alientan a cada una de las instituciones.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron en un nuevo Superclásico. (Foto: Mircko Penha)

No obstante, siempre es importante señalar que lo hacen con mucho respeto y contemplando el legado que buscan entregar con cada uno de sus vídeos que es “Somos rivales, no enemigos”, en la cual contemplan el mensaje de que dos personas fanáticas del fútbol pueden ver un partido juntos pese a no compartir el mismo sentimiento por los colores.

REVISA EL VIDEO COMPLETO