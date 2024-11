Una lamentable situación fue la que se vivió en la últimas horas dentro del fútbol juvenil en nuestro país, en la que una violenta pelea fue la que protagonizaron jugadores Universidad Católica y Unión Española.

Dentro de la semifinal de la serie de Proyección, en la que los ‘Hispanos’ derrotaron a los ‘Cruzados’ y avanzaron a la final de la competición, una batalla campal fue la que se formó en el Complejo Raimundo Tupper Lyon.

Jugadores de ambos equipos y familias fueron las que protagonizaron una insólita gresca, la que terminó con varias agresiones que fueron captadas por algunos de los espectadores a lo que fue este comrpomiso.

Rápidamente este video se hizo viral y generó la reprobación de muchos hinchas, en la que remarcan que este tipo de situaciones dentro del fútbol joven lamentablemente son muy habituales debido a la fuerte injerencia de los familiares, que generan ambientes hostiles afuera de la cancha.

La gresca que se formó en el fútbol joven | Foto: Captura

David Pizarro alzó la voz a esta situación

El histórico ex volante nacional, David Pizarro tomó la palabra para lo que fue esta delicada situación que se vivió en la precordillera, en la que ocupó su cuenta de Instagram para referirse a estas imágenes que golpearon a nuestro fútbol, en la que hizo un llamado en especial a los jóvenes.

“Por ahí no muchachos. Están muy cerca de ser profesionales y estas cosas no les ayudan para su formación definitiva. No se olviden que es simplemente un partido de fútbol”, fue lo que esgrimió el ‘Fantasista’ en su Instagram.

Esta situación engorrosa sin duda que pude generar un antes y un después en lo que son los desarrollos de partidos en las series juveniles de nuestro fútbol, en la que se espera que puedan tomar importantes medidas para que este hechos de casos no vuelvan a ocurrir en un futuro.