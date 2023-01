Una emotiva jornada se viivó este sábado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en la igualdad entre el cuadro de Coquimbo Unido y Palestino en cotejo válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

Y los aplausos de la hinchada pirata se hicieron sentir en el minuto 28' del primer tiempo cuando tras un centro de Javier Parraguez, el argentino/ chileno, Luciano Cabral conecta de derecha para anotar el uno a cero en favor de los coquimbanos.

No fue un gol cualquiera para el futbolista, si no más bien algo que podrá registar. Cabral, anotó su primer tanto luego de recuperar la libertad tras pasar cinco años y ocho meses en prisión tras protagonizar un homicidio junto a su padre y un primo, donde a él le dieron 9 años de condena.

Pero en octubre pasado, el jugador volvió a la libertad, pese a que su progenitor aún está en condición de preso. Sin embargo, para Cabral la vida le da una nueva oportunidad y él comienza a aprovecharla. Este sábado el deportista anotó su primer gol ahora que ya no está en la carcel. Al término del compromiso, el jugador tuvo palabras para estas horas especiales que está viviendo.

"La verdad es que fue un día soñado. Quiero antes que nada dar las gracias a Dios que fue él junto a mi familia que me sostuvo en pie en el proceso que me tocó vivir, fue muy duro vivir lo que viví", reconoció Cabral.

Luego, prosiguió con su fervor y alegría que le provocó anotar esta conquista, no dejando nunca de agradecer. "Gracias a Dios estoy de pie, gracias a Dios tengo una nueva oportunidad y la verdad es que fue un día soñado, lleno de emociones, lleno de alegrías, cosas que hasta que no las vives no las puedes creer", enfatizó.

Finalmente tuvo palabras para su padre, quien aún se mantiene en prisión y le mandó un saludo. "Gracias a Coquimbo que me recibió, a los compañeros, el cuerpo técnico que me dio la confianza. Le mando un saludo a mi viejo que me debe estar viendo y a toda mi familia", cerró el jugador.