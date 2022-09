Luis Casanova es pura alegría en lo que ha sido su retorno a las canchas con la camiseta de la U: "Me preparé y mentalicé que tenía que volver bien para poder ayudar en lo que pudiera"

Universidad de Chile consiguió un importante resultado durante esta jornada tras vencer por la cuenta mínima a la Universidad Católica en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Chile en el Estadio Santa Laura.

Finalizado el encuentro, el defensor de los Azules, Luis Casanova dialogó con TNT Sports y dejó sus sensaciones tras el importante triunfo que consiguió la U ante su clásico rival, en donde fue mesurado y señaló que ya deben pensar en el duelo de vuelta ante los ‘Cruzados’.

“Contento, es un buen resultado y sabemos que nos quedan 90 minutos todavía, va a ser un partido complicado allá también. Hay que disfrutar hoy día, pero pensando que el miércoles ya tenemos el siguiente partido”, partió señalando Casanova.

El defensor nacional desde su retorno ha mostrado un gran nivel tras su larga lesión que lo dejó por mucho tiempo fuera de las canchas y por aquello comentó como fue ese doloroso proceso, en donde confesó que su fortaleza le permitió salir delante de buena forma.

Luis Casanova ha sido pieza fija desde su retorno | Foto: Agencia Uno

“Fue complicado, es un momento que no sabría resumírtelo en poco tiempo, pero complicado, me preparé y mentalicé que tenía que volver bien para poder ayudar en lo que pudiera. Contento por estos partidos que he ido jugando”, comentó.

“Es una lesión super complicada, en el momento que me pasó fue difícil, lo más importante en su momento fue asumirlo en su momento de que estaba lesionado y me tenia que recuperar. El aceptar ese momento me ayudó mucho para la recuperación”, explicó el zaguero.

Finalmente, Casanova destacó la gran intensidad que ha mostrado el equipo en sus dos partidos al mando de Sebastián Miranda y espera que se siga perfeccionando aquello para poder mantener esta gran virtud en la parte final de la temporada.

“El equipo mostró una intensidad diferente y nos seguimos preparando para seguir mejorando y esta intensidad poder mantenerla por más tiempo en el partido y seguir así”, cerró.