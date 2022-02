Luis Marín fue uno de los arqueros que defendió a O'Higgins en algún momento y en una época difícil para el club y sus fanáticos, pues vivió lo ocurrido en la recordada tragedia de los 16 hinchas fallecidos del cuadro celeste en Tomé, octava región de nuestro país.

En Memorabiblia de TNT Sports, el ex portero recordó aquel día donde ocurrió la triste situación que enlutó a la institución y también parte del fútbol chileno. Un duelo donde el Capo de Provincia jugaba contra Huachipato en CAP Acero.

"Había un clima de mucha lluvia en ese partido y estaba la cancha muy complicada. Sabíamos que constantemente nuestros hinchas, en el momento que estábamos viviendo y ya veíamos que el equipo en ese momento también tenía una idea futbolística a la que peleó el campeonato", dijo Marín.

"En ese aspecto los hinchas se juntaban y se iban todos en caravana a los partidos. Si bien no recuerdo, en esa oportunidad los hinchas tenían ganas de llegar con un poquito de frescura en cuanto al horario y poder pasar a la playa y después irse al partido", agregó.

Marín rememoró una jugada que también lo marcó en aquella noche y que le permitió llevarse los tres puntos desde Talcahuano al cuadro rancagüino, donde estaban iniciando su camino para pelear por el título. Además, enfatizó en lo que fueron las horas previas a que se enterara del accidente.

"Era un partido de noche, se jugaba muy tarde. Circunstancias provocó un atraso y los hinchas se fueron directamente al estadio. Para mí fue un partido muy especial, porque también justo era un resultado muy ajustado, pero hay un penal en los útimos minutos o en el trasncurso del segundo y me toca atajarlo. Nos quedamos con la victoria de ese partido ante Huachipato", comentó el ex meta.

"No teníamos posibilidades de volver de forma inmediata y nos quedamos en el hotel. Es típico el post partido que hay un desvelo muy importante, cenamos, nos quedamos comentando el partido", confesó.

Marín siguió recordando. "En la madrugada me llama un número y como no lo conocía no contesto, después me llama de vueta y contesto. Me dicen 'capitán, hubo un accidente' y digo 'con quién hablo'. Me dice que es uno de los encargados de la barra de los más jóvenes y me dice. 'Uno de los buses que íbamos viajando se desvió para ir a la playa y nos acaban de decir que tuvo un accidente y parece que es grave'.

El ex portero continuó. "Ahí viene toda la especulación de saber qué realmente pasaba. Algunos buses regresaron al lugar. Después, en consecuencia de eso, comencé a contactarme con gente para saber que es lo que realmente pasaba. Hablar con la dirigencia y después con el transcurso de las horas, llegar en la mañana, no dormí nada ese día, mis compañeros tampoco y nos enteramos de la tragedia, a mi parecer, más complicada que he tenido que vivir en mi carrera", cerró.