Una lamentable situación fue la que tuvo que vivir el exfutbolista y comentarista deportivo Luka Tudor durante la noche del miércoles. El comunicador fue víctima de un portonazo en el centro de la comuna de Las Condes por la cual antisociales lo interceptaron en su vehículo, robando su auto para posteriormente darse a la fuga.

Este jueves el exfutbolista conversó algunos minutos con el programa Los Tenores de Radio ADN, donde relató todo lo ocurrido a pesar de que anticipó que se lo tomó con mucha tranquilidad a pesar del difícil momento que le tocó vivir.

“Mira, la verdad es que estoy bien. Cuando vi que estos muchachos se bajaron y que se pusieron adelante, estaban con las pistolas, dije, ‘bueno me tocó a mí’ y tranquilo, salgo y ningún problema. Todo duró 30 segundo. En ese sentido destacó la frialdad que tuve como en el área. Ahora, esto es lamentable, le está pasando a mucha gente, a mi me da lo mismo el auto, me llevaron el celular, eso me tiene complicado”.

Pero eso no fue lo único, ya que, además, continuó entregando detalles del momento. “Yo me paré y estaba este auto. Hay que tener cuidado, yo no creo que esta gente me haya seguido. A mí me dijo una chica que llamó al tiro a Carabineros porque yo me quedé sin celular, me dijo que el auto estaba dando vueltas, como si estuvieran esperando”.

Adicionalmente, expresó que “Yo estoy muy tranquilo, frío, y hoy estoy muy tranquilo. Lo normal es que estos tipos se vayan, por ejemplo, un tipo, agarró las llaves y las tiró lejos, y le pegaron un balazo en la pierna”.

Sobre esta misma línea, el comentarista dio a conocer que sufrió golpes. “No es verso de que he estado muy tranquilo. Bueno me pegaron en la cabeza, tuve un poquito de mareo y dolor de cabeza, me recomendaron reposo relativo. Yo pienso en lo grave que podría haber sido, porque te pegan un balazo y para asustarse te da en la columna, y queda inválido”.

Finalmente, el comentarista agregó que “Estaban armados, me pegaron un cachazo. Bajaron tres, creo, dos al menos por mi lado. Yo cuando veo las pistolas, dije ya está, fuiste y chao, casi abro la puerta yo para bajarme. Yo los sentí jóvenes, de 22-23 años más o menos”.