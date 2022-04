En esta jornada el defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón habló en conferencia de prensa y dejo entre ver que el duelo entre Albos y Cruzados no es un clásico para él, declaraciones que generaron polémica en las redes sociales.

Tras estos dichos, el comentarista y ex jugador de ambas instituciones Luka Tudor comentó en Radio ADN sobre los dichos del zaguero del Cacique, expresando que su opinión es completamente valida por si considera o no clásico a la UC.

"Si para él (Falcón) no es un clásico o Superclásico es respetable, pero lo importante es cómo ande la cosa en la cancha y el último campeón fue Católica, nada más", inició expresando Tudor.

En lo que sí el ex delantero fue crítico con las palabras del Peluca, es en que este tipo de acciones generan mucho morbo y pueden ser causantes de situaciones violentas, las cuales se pueden desarrollar en el partido del fin de semana.

"Lo que no me gusta de este tipo de situaciones, es cómo lo toma la gente que va al estadio. Hay gente que no lo entiende, el otro día cayó un camote", aseveró en Radio ADN.

Finalmente, Tudor indicó que este tipo de comentarios del defensor charrúa no les generarán mayor opinión a los jugadores de la UC y señala que lo de Falcón fue una ‘tocadita de oreja’.

"Quizás en Uruguay se sigue usando esto, pero la verdad los jugadores de Católica no creo que piquen en el sentido de meterse más allá", cerró.