Luka Tudor no tiene piedad con Guillermo Maripán: "No te marcaba diferencias"

Guillermo Maripán está haciendo noticia en las últimas horas. El defensor central de la Selección Chilena se despidió del Mónaco, club al que arribó en 2020, y fue oficializado como nuevo futbolista del Torino de la Serie A.

El zaguero de 30 años deberá sumarse en los próximos días a los entrenamientos de La Roja, para así preparar los importantes duelos del mes de septiembre ante Argentina y Bolivia.

Recordar que Maripán con el Equipo de Todos ha estado presente en tres Copas América y en las Eliminatorias de Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026.

LUKA TUDOR CRITICA DURAMENTE A GUILLERMO MARIPÁN

El exjugador Luka Tudor, en su rol como comentarista deportivo, salió en el programa Marca Personal de Radio La Metro a criticar con todo al seleccionado chileno.

“Guillermo Maripán no te marcaba la diferencia, no me jodas”, lanzó de entrada el ex goleador chileno.

“Los delanteros y volantes iban sobre Gary Medel a marcarlo ¿Para qué? Para que le dieran la pelota a Maripán y saliera y la perdiera, esa es la verdad. Tenía menos capacidad para el primer pase hue…”, confesó Tudor.

Maripán recibe duras críticas de Tudor | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Nunca me gustó Maripán. Está bien, estuvo en el Mónaco y todo lo que quieras pero a mí no es un jugador que me guste”, concluyó.

Horarios para Chile vs. Argentina y Bolivia

La Roja tendrá la dura misión de visitar a Argentina en el Estadio Monumental de River Plate el 5 de septiembre a las 8 de la noche, mientras que el compromiso frente a Bolivia en el Estadio Nacional está pactado para el 10 del mismo mes y comenzará a las 6 de la tarde.