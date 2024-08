Hernán Clavito Godoy reacciona al basureo de Luka Tudor a Santiago Morning: "No debe meterse en la pata de los caballos"

El sorpresivo regreso de Esteban Paredes a las canchas ha generado un importante impacto mediático. Y es que el “Tanque” no volverá a cualquier equipo, sino que lo hará en Santiago Morning, club donde supo brillar antes de fichar en Colo Colo.

La grave lesión del ariete Richard Paredes hizo que Paredes y la dirigencia de los Microbuseros tomaran la decisión de que el Bendito del Área formara parte del plantel para afrontar la segunda parte de la Primera B.

Esta situación no pasó desapercibida. El exdelantero Luka Tudor utilizó su tribuna en el programa Marca Personal de La Metro FM para dedicarle comentarios negativos al equipo que milita en la segunda división por el retorno del goleador histórico de la Primera División.

CLAVITO GODOY SALE EN DEFENSA DEL CHAGO MORNING Y ESTEBAN PAREDES

BOLAVIP CHILE se puso en contacto con Hernán “Clavito” Godoy”, mítico adiestrador de los Bohemios, quien salió al paso de los potentes comentarios del ex seleccionado chileno.

“Miguel Nasur tiene mucho dinero y él no ha querido subir a Santiago Morning a Primera División. Si él hubiese querido subirlo a Primera, lo hubiese hecho hace rato”, explicó.

“Paredes es un símbolo, es un gran jugador y gran goleador. Se valora lo que hace porque no lo hace por necesidad económica sino por ayudar al Chago. Él estará para 30 o 40 minutos poniéndose en forma, pero en esos minutos hay un tiro libre, la mete adentro y le da 3 puntos. Él no va a cobrar plata porque no la necesita”, argumentó Godoy.

Paredes se volverá a poner la camiseta del Chago Morning | FOTO: Santiago Morning

Finalmente, Clavito le envió un claro mensaje a Tudor. “Con todo respeto Luka, él no debe meterse en la pata de los caballos”, sentenció el experimentado entrenador nacional.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE SANTIAGO MORNING?

El próximo partido para el Chago será este fin de semana, cuando el domingo 18 de agosto deban recibir a Deportes Temuco a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.