La victoria de Colo Colo en lo que fue una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile en Talca, sigue generando reacciones por los distintos panoramas que quedaron en ambas instituciones tras finalizar el encuentro, en donde los Albos se encaminan al título, mientras que los Azules se vuelven a complicar con el descenso.

Uno de los históricos del Cacique y hoy comentarista, Marcelo Barticciotto tuvo palabras en el programa F90 de ESPN a lo que le dejó este enfrentamiento entre los equipos más grandes del país, en donde confesó que la primera parte de los adiestrados por Gustavo Quinteros no fue de la mejor.

“Mejor el segundo tiempo que el primero, el primer tiempo de Colo Colo no fue bueno, defensivamente no estuvo bien, no estuvo fino, no estuvo acertado y ofensivamente tampoco llegó con mucha claridad”, partió señalando Barticciotto.

Siguiendo en la línea de sus declaraciones, el ‘Barti’ apuntó a que en la primera fracción la U pudo jugarle de igual a igual a los Albos, pero que para la segunda parte este nivel no lo pudieron sostener y ahí el Cacique ya pudo dominar el duelo.

Colo Colo no tuvo piedad con la U | Foto: Agencia Uno

“El partido fue parejo en el primer tiempo, la U se lo nivelo, Colo Colo lo quiso ir a buscar, pero la U en base a los pelotazos largos a los delanteros como más o menos habíamos analizado en la semana, era la idea que la idea se jugara así. En el segundo tiempo no lo pudo hacer, quizás por virtud de Colo Colo que lo fue a presionar más, los delanteros de la U ya no aguantaban tanto y eso obligaba a que la pelota vuelva enseguida”, explicó en ESPN.

Finalmente, Barticciotto señaló cual fue la clave para que los Albos pudieran conseguir ese importante triunfo ante su archirrival, en donde confesó que el segundo tanto convertido por Leonardo Gil, fue un golpe de nocaut para los Azules, quienes no tuvieron reacción tras esa acción.

“Lo gana por el momento, el funcionamiento, por el segundo gol, sobre todo, el segundo gol entierra a la U y termina de matarla. Se veía que la U no se iba a levantar después de eso, Colo Colo se sabía ganador y eso en un partido es muy importante”, cerró.