Una semana clave es la que se vivirá en nuestro país, debido a que este domingo 4 de septiembre se realizará el Plebiscito Constitucional, acto al cual un histórico ex jugador de Colo Colo hizo alusión en estas últimas horas.

Se trata de Marcelo Barticciotto, quien mediante su cuenta de Twitter se manifestó ante este acto próximo a realizarse y en donde confesó que fue contactado para formar parte de la campaña del apruebo, pero que dio su negativa explicando sus razones.

“No quise grabar videos ni apoyos públicos, me los pidieron, no subestimemos al Pueblo. Hay que votar con conciencia social y pensando en el bien común”, partió comentando Barticciotto en sus redes.

Siguiendo con aquello, el ídolo del Cacique fue claro en explicar de que la votación de este domingo es clave para el país y dejó un mensaje profundo para todos sus seguidores y seguidoras.

Barticciotto deja su mensaje a sus seguidores | Foto: Agencia Uno

"Yo quiero un cambio profundo, no quiero más de lo mismo, ya saben por quién voy a votar, respetemos a quiénes piensen diferente", cerró el Barti.