Marcelo Barticciotto y el nivel de juego entre Colo Colo y la Universidad Católica "No creo que haya tanta diferencia"

Colo Colo intentará salir del mal momento que atraviesa en el actual Campeonato Nacional, donde el Cacique lleva dos empates consecutivos que lo tiene alejado por cuatro unidades de la parte alta de la tabla de posiciones, la cual es comandada por: Universidad Católica.

El ex futbolista e ídolo del Popular, Marcelo Barticciotto, dio su opinión en Al Aire libre de Cooperativa acerca del nivel de juego que han mostrado Los Cruzados en relación con el nivel del equipo que dirige Gustavo Quinteros,

"Yo creo que Colo Colo no está jugando mal, no encuentro que sea grave su momento", confesó el ex delantero albo.

"No creo que haya tanta diferencia entre Colo Colo y la Católica en juego. Nosotros tendemos analizar en base a resultados, más allá que terminan mandando", agregó Barticciotto.

"Colo Colo fue superior en los tres partidos, le faltó en la última parte de la cancha, pero no pasa por volumen de juego ni de sistema. Es un tema de toma de decisiones en la última parte de la cancha, es un problema es cierto, pero lo tiene que mejorar", concluyó.

De esta manera, habrá que esperar para ver si es que el Popular seguirá peleando palmo a palmo el título del fútbol chileno o si la UC finalmente logrará un histórico pentacampeonato.