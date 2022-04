Mariano Puyol ve posible la llegada de Charles Aránguiz a Universidad de Chile: "Es un tipo de persona que no funciona por lo material, para él la U es muy importante"

La noticia que llegó desde Alemania donde se asegura que Charles Aránguiz volvería al fútbol chileno una vez que finalice la Bundesliga 2021-2022 ha revolucionado a los hinchas de Universidad de Chile que sueñan con ver al Príncipe vestido de azul tal como lo hizo en 2011.

Es que el recuerdo del número 20 perdura y no hay fanático de la U que no se ilusione con esta posibilidad que por el momento es un trascendido y no ha sido confirmado ni por el jugador, ni por su club, el Bayer Leverkusen.

Un ídolo universitario, Mariano Puyol, conversa con Bolavip y entrega un elemento importante a la hora de determinar si es posible que Aránguiz pueda ser refuerzo azul, y es que este futbolista en particular privilegia otros factores por sobre el tema económico.

"Yo creo que Charles es un tipo de persona que yo siento que puede funcionar no tan materialmente, es un tipo que puede dejar de lado la plata por estar cómodo y a gusto en un club que él quiere", asegura.

Agregando en esa misma línea que "la U para él es importante y por ahí puede ser la cosa".

Además abre el abanico porque también piensa en otro posible refuerzo para Universidad de Chile. "Charles Aránguiz y Mauricio Isla están totalmente vigentes, tienen para volver y jugar harto rato más", afirma.

Por último, el zurdo aclara que no es de los que creen que sacando a Santiago Escobar se van a acabar los problemas en la U. "Ha pasado todos los años, cambián de técnico luego de seis o siete partidos, yo pienso aguántenlo lo que más se pueda, prefiero aguantarlo y no repetir la historia de todos los años, si se puede lograr estabilidad a pesar de los resultados y el mal juego, puede que en algún momento revierta la situación", cerró.