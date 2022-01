El ex volante creativo de equipos como Colo Colo y Unión Española asegura que ya no hay cabida para el "diez clásico", por lo que ha tenido que reconvertirse en la cancha y ahora es un volante mixto.

Mathias Vidangossy explica cómo ha tenido que evolucionar en el fútbol: "Hoy creo que me he convertido en un volante mixto"

Mathias Vidangossy está viviendo un segundo aire en el fútbol profesional, después de haber pasado por un difícil momento en lo personal, en donde tuvo que lidiar con la depresión y otros problemas personales.

Este año, el volante formado en las inferiores de Unión Española y que tuvo pasos por el Villareal de España y Colo Colo, entre otros equipos, será parte de Unión La Calera, equipo al que llega proveniente de Deportes Melipilla.

En conversación con Las últimas Noticias, Vidangossy comentó las sensaciones que tiene en esta nueva incursión con los caleranos: “Me siento con las ganas y la motivación para jugar. En Melipilla anduve bien y creo que fui un aporte, pese a que en los últimos partidos solo fui considerado como alternativa en la banca. Pero no dudo de que puedo seguir jugando, aunque sé que jugadores de mis características ya no son tan requeridos hoy por los entrenadores”.

Bajo esa misma línea, Vidangossy citó a Borghi para explicar por qué ya no necesitan jugadores de sus características, diciendo que “Como dice Claudio Borghi, hoy algunos parece que no saben ver ni valorar el talento. Es algo que es, no más”.

“Por eso yo he tenido que adecuarme. Hoy creo que me he convertido en un volante mixto. Ya no hay cabida para el diez clásico, ese que jugaba de espaldas. Hay que amoldarse”, profundizó

Consultado sobre si pretende seguir ligado al fútbol después del retiro, específicamente siendo entrenador, Vidangossy no duda y dice que “Sí, eso ya lo tengo pensado. Incluso hice el primer año en el INAF, pero me salí porque hubo cosas que no me gustaron”, cerró.