Matías Cahais ilusionado con la gran campaña de Curicó Unido: "No me asusta el título y queremos ir a una copa internacional"

Curicó Unido está viviendo una de sus mejores campañas, mostrando un fútbol vistoso y directo que se vio reflejado en su épica remontada contra Universidad Católica el pasado domingo. Por esa razón, algunos incluso ya lo postulan como contendiente de Colo Colo para quedarse con el título.

Matías Cahais, uno de los verdugos de la Franja y puntal en la gran campaña de los torteros, conversó con BolaVip sobre el auspicioso momento de su equipo y lo vivido ante los cruzados en la fecha pasada. “Fue una noche muy linda. Habíamos arrancado mal, pero el partido no era merecedor de ese resultado, fue un trámite parejo. Pudimos darlo vuelta de una forma muy buena y contundente, etamos muy contentos por lo que vivimos contra Católica”, expresó.

El defensor entregó algunos detalles de la charla técnica con Damián Muñoz cuando iban dos goles abajo: “la realidad es que él sabía que no era un partido para la diferencia que había. Una de las virtudes de Damián es mantener la tranquilidad, no se vuelve loco cuando va ganando y cuando va perdiendo no ve un desastre. Hay momentos en los que no se juega bien y nos dice las cosas, pero confiaba en que podíamos mejorar en el segundo tiempo y eso fue una de las claves".

El zaguero argentino valoró el resultado especialmente por los pergaminos del plantel de la UC, ya que “ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, tienen mejor plantel que en años anteriores, un muy buen cuerpo técnico y con jugadores que vienen hace tiempo jugando juntos. Supimos reponernos a la adversidad, un partido muy luchado con dos equipos que intentar jugar mucho. Estamos contentos e ilusionados con seguir de esta forma, pero debemos mantener los pies sobre la tierra más allá del momento que estamos viviendo”.

Cahais anotó el segundo gol de Curicó en el triunfo sobre la UC. / FOTO: Agencia Uno

Cahais no se inquieta ante los comentarios que ponen a Curicó como un aspirante al título y sólo piensa en hacer un buen papel este domingo frente a Unión Española, otro de los elencos que anima la parte alta de la tabla de posiciones.

“A mí no me asusta el título ni lo que la prensa quiera poner. Más allá de lo que se hable o diga tenemos que tener los pies sobre la tierra, saber que hemos ganado dos partidos muy difíciles. Uno con la cancha complicada y otro con una desventaja grande, pero no sirve de nada lo hecho ayer si el fin de semana que viene perdemos. La invitación es a seguir sumando, poner al equipo por delante de todos, eso es lo más importante y por eso estamos donde estamos”, señaló.

En esa misma línea, evitó candidatearse para quedarse con la corona, aunque tiene sus objetivos claros. “Pelear el título no sabría decírtelo, pero haremos todo lo posible para sumar de a tres todos los fines de semanas y veremos que pasa. A principio de año teníamos un objetivo que era entrar a una copa internacional y vamos por buen camino. Aún estamos lejos de ese objetivo, pero creo que no confundiendo el camino vamos a seguir así”, completó.