El domingo en el Estadio Fiscal de Talca se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, el cual se desarrollará por primera vez en este estadio por el Campeonato Nacional.

Los azules buscan desesperadamente escalar en la tabla de posiciones para salir del mal momento que los tiene a cinco puntos de zona de descenso, mientras que el archirrival llega en buen momento como único y exclusivo líder de la competición.

En Bolavip Chile quisimos saber la opinión de históricos jugadores marcados por Universidad de Chile sobre lo que se viene para la U y el partido en sí, en donde Miguel Ángel Gamboa atendió el teléfono e hizo un duro análisis.

La U quiere celebrar ante Colo Colo este domingo, pero Gamboa no le ve mucho futuro. | Foto: Agencia UNO

“Hoy por hoy, la U no tiene cómo revertir el buen juego de Colo Colo con lo que muestra la U, tampoco en la tabla. Está todo en contra lamentablemente”, arrancó con metralleta en mano el ex jugador azul.

Bajo ese mismo contexto, señaló que “Por donde tú lo mires la U debe tener muy poco margen de ganar el partido. El amplio favorito es Colo Colo por lejos, por lo que está haciendo, puntero, esquema de juego establecido y jugadores desequilibrantes que la U no tiene”.

Gamboa asegura que una de las grandes falencias de la U han sido decisiones que se tomaron desde arriba: “No es tirar once jugadores a la cancha, tiene que haber un planteamiento y buenos jugadores que la U no tiene o no lo ha demostrado. La U en los últimos años sigue siendo la Universidad de Chile, pero ha perdido poder de contratación, se han hecho las cosas más desde la cúpula y traen jugadores que no son los que necesita la U”, concluyó.

Lo cierto es que este domingo desde las 13:30 horas de Chile continental, Universidad de Chile tendrá una nueva oportunidad para dejar la mala racha atrás y poder derrotar, tras nueve años, a su archirrival en partidos válidos por el Campeonato Nacional.