Montes, el héroe inesperado: "No sabía que iba a jugar, pero cuando me dijeron, cambié el chip y me puse en modo titular"

Clemente Montes no tenía en sus planes jugar ante Deportes La Serena por la fecha 32 del Campeonato Nacional. El atacante no venía siendo considerado como titular en la Universidad Católica que tiene un plantel muy amplio. No obstante, en un escenario con bajas por la nominación de Valber Huerta, Ignacio Saavedra y Marcelino Núñez a la Selección Chile, sumado a dos casos de Covid-19 y contactos estrechos tuvo que asumir la responsabilidad.

"Me toma por sorpresa, no pensé que iba a jugar, pero ya cuando (Cristián Paulucci) me dijo cambié el chip y me puse en modo titular y en modo competencia, así que bien, me gustó, un gran desafío. Me gustan los desafíos, así que estuvo bueno", comenta en conversación con TNT Sports tras el triunfo 2-0 ante Deportes La Serena en La Portada

"No venía jugando hace rato y fue lindo volver a jugar y a convertir, me sentí super alegre y feliz. El equipo demostró que quiere seguir en competencia y estamos buscando el objetivo que teníamos desde principio de año", agrega.

Montes explica que viene entrenando más por el centro para sumar alternativas cuando lo requieran en el equipo estelar: "Sigo trabajando, me están poniendo de 9 para tener más variantes y así cuando me toque ser un jugador más polifuncional, tener más opciones para el entrenador. Muy contento por ello y trabajando de la mejor manera".

El futbolista de 20 años se refiere a su gol de testazo que encaminó el triunfo de la UC: "Desde chico siempre he tenido un buen cabezazo y en el salto siempre he sido bien atlético, de saltar y las condiciones físicas también".

Su partido duró 60 minutos, ya que tuvo que salir por molestias musculares y fue reemplazado por Fabián Orellana. El atacante reconoce que la falta de partidos oficiales le pasó la cuenta: "En parte sí y en parte el nerviosismo de no jugar hace mucho tiempo. Para la casa voy a tener que ir caminando un poco porque estoy apretadísimo".

Una de las incógnitas es el rol que tendrá el delantero la próxima temporada: "Son conversaciones que se van dando, ahí se va a ver el próximo año, ahora estoy enfocado junto al grupo en el objetivo que tenemos que es salir campeón. Estamos trabajando para eso y ya el otro año veremos que hacemos. Muy tranquilo".