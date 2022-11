Claudio Bravo se encuentra en Chile pasando parte de sus vacaciones, donde ha sido partícipe de actividades recreativas junto a niños, lo cual le ha quitado un poco de tiempo para sentarse a ver el Mundial de Qatar 2022.

Así lo expresó el capitán de la Selección Chilena en el día de ayer en medio de una actividad, donde aprovechó de dejar la embarrada declarando que Chile está por encima de varias selecciones que participan en el Mundial, pese a que La Roja no pudo lograr su boleto a la cita mundialista.

Fueron estas palabras las que generaron la indignación de Miguel Ángel Neira, ex futbolista nacional y mundialista junto a la Selección Chilena en el recordado Mundial de España 1982, quien no perdonó al capitán.

Neira le cayó con dureza a Claudio Bravo tras sus dichos. | Foto: Agencia UNO

“Para decir que eres superiores a varios de los que están jugando tienes que estar ahí, participando. Entonces Chile no está por algo, no está porque tuvo una pésima eliminatoria mundialista”, comenzó disparando Neira en diálogo con Bolavip Chile.

El ex jugador no se quedó ahí: “Hablar después de que es mejor que los otros no corresponden, es comunista, para quedar bien con todo el mundo, pero no es mejor que los demás, por algo no estamos en el Mundial”, dijo incendiando todo.

En el cierre, fue enfático en señalar que “Los equipos sudamericanos que están fueron todos mejores que Chile. Bravo no se equivoca casi nunca, pero ahora se equivocó con sus declaraciones”, remató Neira.