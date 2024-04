Este viernes se vivió una jornada clave en Colo Colo, ya que hay cambios en la presidencia de Blanco y Negro. Luego de dos años terminó el mandato de Alfredo Stohwing en la concesionaria y regresó su principal opositor: Aníbal Mosa.

El Club Social y Deportivo Colo Colo tuvo un rol fundamental, ya que le entregó sus dos votos al empresario de origen sirio.

Por lo mismo, Stohwing se refirió a la propuesta que le hizo el timonel del CSyD, Matías Camacho, luego de perder la elección: “Yo le había ofrecido que la junta del próximo año se hiciera en marzo o que yo renunciara, cualquiera de las dos alternativas, cosa que el nuevo presidente fuera quien celebrara el centenario. De hecho, yo le había sugerido que lo más conveniente era que el presidente de ese periodo del centenario fuera el presidente del Club Social y Deportivo, o sea él. Estábamos trabajando en el centenario y le ofrecí que se hiciera una comisión y la presidiera él”.

Estas palabras tuvieron una rápida respuesta del propio Camacho, quien en entrevista con TNT Sports, contestó a esta desesperada propuesta.

“Lo que Alfredo Stohwing sí me ofreció fue renunciar antes del aniversario del 19 de abril del 2025 y que ahí la posibilidad era que que yo tomara la presidencia. No existe la comisión centenario, entonces yo no sé cómo alguien puede estar negociando u ofreciendo presidencia de algo que no existe. Si vamos a gobernar así a Colo Colo tenemos un problema. No es nuestra forma y creemos que no es el mejor camino decir ‘yo voto por ti y tu votas por mí’. Es una negociación media personal y no me parece la mejor forma“, respondió.

Matías Camacho estuvo presente en la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La decisión del Club Social y Deportivo Colo Colo de apoyar a Aníbal Mosa

Seguido, ahondó en la decisión del CSyD Colo Colo para apoyar a Aníbal Mosa en esta pasada, quien comienza su tercer periodo al mando de la sociedad anónima.

“Hemos tomado la decisión de apoyar una alianza con Aníbal Mosa. Básicamente esto responde a visiones en común. Algo que se ha conversado en torno a qué hacer, cuáles son los proyectos y las prioridades que cada uno ve que se deben desarrollar en Colo Colo. Sumado a errores que se han cometido también y situaciones que no nos hayan gustado de la administración actual. Que ha tenido aciertos pero también errores y tampoco hemos encontrado mucha autocrítica en esos errores”, explicó.

“Potenciar a nuestro equipo para reposicionar a Colo Colo en el plano internacional. Para eso hay que tener una mejor planificación de plantel, de conformación de plantel, de refuerzos, hay que hacer una evalución de lo que han sido los refuerzos en los últimos dos años. Creemos que ahí hemos quedado al debe como institución, por lo tanto hay que mejorar en eso”, agregó.

No se cae la remodelación del Estadio Monumental

También, se refirió al proyecto para remodelar el Estadio Monumental, que también sería una de las priopridades en esta nueva etapa de Mosa.

“Avanzar fuertemente en el proyecto estadio, pero un proyecto que sea realizable, sostenible en el tiempo y que no sea simplemente algo que aparece todos los meses de marzo. Esto tiene que ser algo serio y permanente, hay que establecerlo así y lo mismo con el centenario”, cerró.