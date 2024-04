En las últimas horas, Juan Cristóbal Guarello informó que Claudio Borghi era opción para la gerencia deportiva de Colo Colo. De acuerdo con lo reportado por el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011), Aníbal Mosa se contactó con el Bichi.

“Aníbal Mosa está negociando con Claudio Borghi para gerente deportivo, hace una semana. Está negociando con él”, reportó Guarello en Deportes en Agricultura. Sin embargo, esta información fue desmentida por el puertomontino.

“El tema de Claudio Borghi es una cosa que no sé de dónde habrán sacado esa información o quién lo echó a andar, pero no es verdad”, expresó el nuevo presidente de Blanco y Negro.

Mosa aseguró que hace mucho tiempo no conversa con el DT tetracampeón con los Albos: “No he tenido una conversación con Claudio Borghi hace muchos muchos años, a quien respeto mucho por lo demás, pero estamos bien con la gente que está trabajando en este momento”.

Aníbal Mosa desmiente contactos con Claudio Borghi. (Foto: Photosport)

Aníbal Mosa le entrega su respaldo a Daniel Morón

El presidente de Blanco y Negro, conversó con Daniel Morón y le entregó su respaldo en el cargo de gerente deportivo. Mosa reveló cómo reaccionó el Loro al espaldarazo.

“Antes de conversar con el cuerpo técnico y el plantel, con el presidente Camacho y con otros directores fuimos a hablar con Daniel a su oficina y le dijimos esto mismo, ‘Daniel tú cuenta con nuestro apoyo, nosotros vamos a apoyarte, vamos a sacar este proyecto adelante’ y lo noté con las ganas de continuar”, agregó.

Por último, mencionó la respuesta que le entregó Morón: “Estamos contentos. Él está contento. En ningún momento mostró algún signo de querer abandonar, al contrario me dijo una frase que la ha dicho varias veces, “yo no trabajo para ningún presidente” y es verdad él trabaja para Colo Colo. Eso me deja muy tranquilo a mí.”.