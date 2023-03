Hace algunos días, el ex seleccionado nacional trató muy mal a Johnny Herrera, Jorge Valdivia e incluso a Arturo Vidal y otro que fue interpelado como el ex portero de Rangers, salió al paso de esos dichos.

En el último tiempo, el ex jugador de Colo Colo, Leonardo Véliz usando su cuenta en Twitter, dispara a diestra y siniestra dando a conocer sus particulares puntos de vista en alusión a algún tema futbolístico y siempre es con rudeza porque generalmente es algo que él no apoya.

Y una de esas publicaciones se remonta al día 11 de marzo cuando atacó a los ex futbolistas que ahora se encuentran en los diversos medios de comunicación, pero pese a ello, ni el propio Arturo Vidal se escapó de aquello, a quienes trató como "seres descerebrados", apuntando en específico a Johnny Herrera, Mauricio Pinilla, Jorge Valdivia, el propio rey y también a Nicolás Peric.

Precisamente este último salió al paso de los dichos en el programa "Los CTM" del canal de youtube de Jorge Gómez Pelotazo, espacio en el que compartió con el propio periodista. De entrada, el ex portero de Rangers lo tiró con ironía y algunas bromas, para luego decir "Fue técnico mio en la sub 20 de Chile, no estuve mucho rato con él y tampoco me dejó mucho. Entrenábamos en Quilín y llegaba más tarde. No se por qué Don Leonardo se quiere inmiscuir en cuestiones que a lo mejor son necesidad de poder conversar, de pantalla. A lo mejor él tiene razón y yo a lo mejor hablo estupideces ¿Qué edad tiene don Leonardo, ya? nos mató a todos, está bien", sostuvo el ex entretubos.

Peric no quedó ahí y siguió con sus palabras, "salir a responder a Don Leonardo es darle tribuna para que él vuelva a opinar de algo que no tiene pies ni cabeza, ¿Descerebrado yo? La verdad es que me preparo harto. Leo, me informo, manejo los sistemas de juego, voy a los estadios para tener una visión más amplia. Puede que sea un descerebrado, pero la verdad no me considero así, son pocos acertados sus comentarios y me gustaría entender mejor sus conceptos", argumentó el panelista de ESPN.

"Él tuvo un momento de gloria con la sub 17 y fue un jugador excepcional, pero de un tiempo se ha caracterizado por comentarios que no están a su nivel, nomás. Uno esperaría comentarios como una persona como Don Leonardo con menos carga y es como si tuviese un dejo de rabia porque estamos en los medios y él no. No tiene mucho sentido porque al final el único descerebrado termina siendo el que emite al juicio con respecto a la gente que se prepara para estar al día", argumentó con firmeza, Nico Peric.

No todo quedó ahí y Peric siguió aumentando la velocidad del ventilador, "a los seleccionados hay que respetarlos siempre, pero yo no creo ser un ser descerebrado, pero referirse así a ex jugadores y uno activo como es Arturo y otros cuatro que tuvieron una carrera linda, no se si brillante la mia, pero es faltarle el respeto. En mayor y menor medida, entregaron cosas al fútbol chileno".

Luego, sentenció que los logros de los otros nombres a los cuales Véliz trató mal, el campeón con Cobresal señaló "los otros cuatro nos dieron una Copa América, quizás yo soy el más cornetín de los cinco, pero descerebrado no soy", comentó para añadir "ellos son héroes chilenos y yo transversalmente conocido en el fútbol chileno por ser un tipo directo. No se si soy la voz más autorizada, pero hay gente que le gusta lo que yo opino y en el canal están contentos con lo que hago. Hacer tuit para que después venga una contrarespuesta, yo se la doy con mucho respeto. Es gratuito lo que hace, lo respeto, pero no lo comparto", recalcó.

Finalmente, remató con un "saludos para don Leonardo, agradecer su tercer lugar, pero fue hace mucho tiempo ya. No se en realidad en que sentido pensará que es voz autorizada para ser tan hiriente. Una persona de su edad podría tener una categoría diferente de la que tenemos nosotros", cerró Nico Peric.