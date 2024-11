Corría el año 2011. Universidad de Chile y Cobreloa se veían las caras en el Estadio Nacional para definir al campeón del Torneo de Clausura, partido que terminó a favor de los Azules luego de derrotar a los Loínos de manera contundente por 3 a 0.

Dos de los protagonistas de dicho encuentro fueron el guardameta Nicolás Peric y el entrenador Nelson Acosta, que no pudieron aguarle la fiesta de los hinchas bullangueros en el Coloso de Ñuñoa.

Incluso, el exportero de Audax Italiano tuvo que ser reemplazado a los 43 minutos del primer tiempo y en su lugar ingresó el argentino Luciano Palos.

Nicolás Peric confiesa que casi se va a los combos con Nelson Acosta en Cobreloa

En el programa de Youtube llamado De Buena Fuente de DLT Sports, el propio Peric recordó un llamativo episodio con el ex DT de La Roja que ocurrió en medio del vital encuentro ante el Romántico Viajero.

“Yo no debí haber jugado para empezar, tenía un problema lumbar. Yo en el calentamiento me dio una hue… lumbar mal. Me pinchan y me dan una pastilla. Al minuto 20 pedí el cambio y se demoró Nelson Acosta no más”, confesó el ahora comentarista deportivo.

Peric y su altercado con Acosta en Cobreloa | FOTO: Photosport

“Después de eso me peleé con el Pelao Acosta en el entretiempo porque me dijo cosas que nunca debió haber dicho. Casi nos agarramos a combo”, sentenció.

Los números de Nicolás Peric en Cobreloa

En su paso por los Zorros del Desierto, Nicolás Peric alcanzó a disputar 35 partidos, en los cuales recibió 41 anotaciones en contra y estuvo 15 veces sin recibir goles.