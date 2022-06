En los últimos días el tema principal que se ha dado en la Universidad de Chile es sobre la continuidad del portero Hernán Galíndez, la cual se ha puesto en duda tras la situación en la que se ha visto envuelto por las amenazas que ha recibido por parte de los hinchas, según han indicado desde su entorno.

“No ha podido a salir ni al supermercado” y “su familia no está tranquila”, han sido una de las declaraciones que emitió su representante, por las cuales se han aferrado a aquello para buscar la salida del Seleccionado Ecuatoriano, quien buscaría la tranquilidad de sus seres queridos fuera de Chile.

Pero para sorpresa de los hinchas de la U, el portero ecuatoriano no es la primera vez que vive esta historia de querer dejar un club por amenazas a su familia y esto lo reveló en el año 2020, en donde Galíndez brindó una entrevista con el programa “Al fondo de la red” de La Red Rosario, relatando lo mal que lo pasó en su salida de Rosario Central.

“La pasé muy mal, me planteé dejar el fútbol, casi todo pasa, pero fue durísimo, se dijeron muchas cosas de mí. Era chico pero tuve la suerte de tener grandes compañeros que los valoro de grandes, no sé si estaba preparado para el momento que me tocó afrontar, me dolió mucho irme de un club donde pase gran parte de mi vida pero un día me dijeron no te queremos más “, partió señalando Galíndez.

Galíndez no es primera vez que vive problemas | Foto: Getty Images

Ante aquello, el hoy portero de los Azules reveló las grandes amenazas que vivió por parte de los hinchas del Canalla, en donde indicó que su familia fue la principal damnificada por todo este momento, de manera similar a lo que vive hoy en la Universidad de Chile.

“Mi abuela tuvo amenazas, a mi mamá le pintaron la casa, a mí me fueron q buscar algunas personas al edificio donde vivía, no podía vivir, cada lugar donde iba tenía una discusión. Mi sueño más grande era debutar en Central y a los pocos partidos me tocaron los de la promoción, me decían que no me importaba. Hubo amigos que me dejaron de hablar”, expresó el portero a La Red.

Finalmente, Galíndez explicó que, tras aquello, su llegada a Ecuador fue una salvación para su carrera, en donde su gran momento en el fútbol de dicho país le permitió consolidarse para posteriormente ser convocado a defender la camiseta de ‘La Tri’ y, además, encontró la tranquilidad para su familia.

“Acá me quieren mucho y hasta se habla para ir a la selección. Realmente por cómo empezó mi carrera no esperaba tener el presente que tengo, soy el segundo jugador con más partidos en la historia del club. No me considero hincha de Central por lo que me pasó, tal vez simpatizante, me hago cargo de mis errores pero me dolió mucho cuando se metieron con mi familia“, cerró.