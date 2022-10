El presidente de la ANFP, Pablo Milad, cree que a pesar de los incidentes en los estadios y las distintas suspensiones de partido, el fútbol chileno no está en crisis. De paso, la máxima autoridad del balompié local emplazó a la ministra Alexandra Benado.

¿Estará todo tranquilo o no? El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, manifestó desde Quilín 5635 que la situación del fútbol chileno no es de crisis ni complicación. Más bien apuntó a que lo ocurrido este fin de semana con la suspensión de los duelos entre Antofagasta - Palestino por el Campeonato Nacional más el partido entre la U y la Unión Española por Copa Chile no se disputaron por algo fortuito.

A pesar de todos los problemas que se dan para jugar cada fin de semana, Milad apuntó a la poca colaboración de algunas autoridades y, de paso, emplazó a la ministra del Deporte, Alexandra Benado, a quien el timonel de la ANFP le envió un recado directo.

"No estamos en crisis. Coindició lamentablemente con dos partidos que se suspenden, donde hemos tenido unas autoridades que apoyan mucho y otras que no. Y hemos tenido conflicto directamente con las autoridades. Yo invito a la ministra (Alexandra Benado) a que se sume a ayudar y a criticar menos", indicó Milad.

Además, el también presidente de la Federación de Fútbol de Chile añadió que "lo importante, ahora, es sumar fuerzas por un cambio que no depende solamente del fútbol, porque nosotros somos parte importante del problema, pero también queremos ser parte de la solución".

Pablo Milad no cree que existan problemas ni crisis en el fútbol chileno (Agencia Uno)

De igual manera, Milad siguió con su relato y él confía en que todos juntos podrán sacar adelante la situación complicada en el balompié nacional.

"Las soluciones no dependen solamente de esta organización, depende también de las autoridades. Tomar conciencia que hay que acentuar las penas de mal comportamiento de los hinchas en los estadios como son en otros países", agregó.